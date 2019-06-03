Президент вернул Леонида Кучму в состав трехстороннего контактной группы: Obozrevatel News

Зеленский вернул Леонида Кучму в состав трехстороннего контактной группы

Президент Владимир Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму. Зеленский рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза. Они, по его словам, обсуждали прекращения войны на востоке Украины. Глава государства подчеркнул: на следующем заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона озвучит конкретные предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Зеленский дал задание Баканову на назначил пресс-секретаря

Президент Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканов усилить борьбу с коррупцией – и уже через две недели доложить о первых результатах. На брифинге Баканов анонсировал борьбу с теневой экономикой, и пригласил журналистов, занимающихся расследованиями - к сотрудничеству. Также Иван Баканов добавил, что уже получил допуск к государственной тайне.

Президент Владимир Зеленский назначил себе пресс-секретаря. Им стала журналистка Юлия Мендель. Она победила в конкурсе, объявляли 30 апреля. Соответствующий указ уже опубликовали на сайте главы государства. Юлии Мендель 32. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. Работала на многих украинских телеканалах и печатных СМИ. Писала и для американских изданий.

Состояние мальчика, которого ранили полицейские, врачи оценивают как крайне тяжелое

Мальчик, которого пьяные полицейские ранили в Переяслав-Хмельницком, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук. По его словам, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам бабушки малыша: пуля побила череп и застряла в мозге. Врачи не могут ее достать. Мальчика ранили двое полицейских 31 мая, когда в нетрезвом виде решили пострелять из пистолета по мишеням. В содеянном они признались, однако до сих пор не знают кто из них это сделал, поскольку оба были пьяны. Во время обысков у них дома нашли патроны и магазин к пистолету Макарова, пневматическое и малокалиберной винтовки.

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