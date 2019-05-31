ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: Obozrevatel News

20Читать материал на украинском

Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Говорили о взаимодействии антикоррупционных органов и повышения эффективности их работы. Глава государства пообещал, что будет гарантировать независимость и защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Глава Генштаба встретился с сенатором США

Начальник Генштаба Руслан Хомчак обсудил с сенатором США Робертом Джонсоном Портманом безопасность в районе проведения ООС. Также поблагодарил Соединенные Штаты за последовательную поддержку Украины в противодействии агрессии со стороны России. Представители иностранной делегации посетили Зал памяти защитников Украины, где почтили память погибших воинов.

Начало строительства платформы для KYIV BORYSPIL EXPRESS

Из международного аэропорта Борисполь в столицу Украины - быстро и с комфортом. На станции Киевского метро Выдубичи начали строить платформы для экспресса Киев-Борисполь. Об этом написал в Фейсбуке руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов. Пишет – локацию выбрали не случайно. Выдубичи стали мощным пересадочным узлом Киева. Именно поэтому здесь планируют создать единое логистическое пространство. Строительство платформы должны закончить до конца этого года.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.

Темы
Obozrevatel NewsЭфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости