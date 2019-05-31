Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: Obozrevatel News

Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Говорили о взаимодействии антикоррупционных органов и повышения эффективности их работы. Глава государства пообещал, что будет гарантировать независимость и защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Глава Генштаба встретился с сенатором США

Начальник Генштаба Руслан Хомчак обсудил с сенатором США Робертом Джонсоном Портманом безопасность в районе проведения ООС. Также поблагодарил Соединенные Штаты за последовательную поддержку Украины в противодействии агрессии со стороны России. Представители иностранной делегации посетили Зал памяти защитников Украины, где почтили память погибших воинов.

Начало строительства платформы для KYIV BORYSPIL EXPRESS

Из международного аэропорта Борисполь в столицу Украины - быстро и с комфортом. На станции Киевского метро Выдубичи начали строить платформы для экспресса Киев-Борисполь. Об этом написал в Фейсбуке руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов. Пишет – локацию выбрали не случайно. Выдубичи стали мощным пересадочным узлом Киева. Именно поэтому здесь планируют создать единое логистическое пространство. Строительство платформы должны закончить до конца этого года.

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