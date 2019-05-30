Первые версии авиакатастрофы: Obozrevatel News

Первые версии авиакатастрофы

Названы первые версии катастрофы вертолета в Ровенской области. Это техническая неисправность вертолета, некачественное топливо, а также некачественная подготовка к проведению полетов. Об этом сообщили в управлении Военной прокуратуры Западного региона. Следователи Хмельницкого управления Государственного бюро также расследуют обстоятельства крушения вертолета. Открыли уголовное производство по статье нарушение правил полетов.

Между тем на Львовщине объявили траур из-за гибели экипажа Ми-8. В авиакатастрофе погибли четверо членов экипажа. Все они служили в 16 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск. Расположенной в городе Броды Львовской области. Община Львова выразила соболезнования всем родным и близким военнослужащих. Власти области рекомендует воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспустили государственные флаги. Военный вертолет Ми-8 разбился в Ровенской в ночь на 30 мая.

Верховная Рада не отправила правительство в отставку

Верховная Рада не отправила в отставку правительство во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Решение поддержали только 97 народных депутатов. Среди тех, кто был против отставки - парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт". Накануне голосования во время выступления в Раде Гройсман поблагодарил всех народных избранников, которые добросовестно выполняли свою работу три года, пока он возглавлял правительство. Премьер подчеркнул, что никогда не пытался избежать ответственности и удержаться на своей должности. Он добавил, что за это время правительству приходилось принимать сложные решения, однако они были необходимы для страны.

После голосования Владимир Гройсман поблагодарил парламент за принятое решение. Он подчеркнул: люди критикуют его действия, но для него Украина всегда была на первом месте.

Маневры в небе над Персидским заливом

Совместные маневры провели Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты. Пентагон обнародовал видео, как истребители двух стран выполнили тренировочные полеты над Персидским заливом. Обучение прошли в день, когда вступило в силу соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом о взаимной военной помощи. Документ подписали через постоянное напряжение между Америкой и Ираном.

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