Верховная Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии: Obozrevatel News

Верховная Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Пленарная неделя в Верховной Раде. Парламент отказался откладывать запуск рынка электроэнергии. Среди главных вопросов также - импичмент, временных следственных комиссиях и открытые списки. В четверг Рада возьмется за кадровый вопрос. Рассмотрят пойдет в отставку Кабинет министров. Планируется также вынести на голосование изменения в избирательный кодекс.

Запуск проекта "Полицейский - офицер общины"

В Украине стартовал проект "Полицейский офицер общины". Днепропетровская область такой формат поддержала первой. Следовательно, сегодня на службу вступили 34 полицейских офицера. Каждый из них будет работать на территории, где и проживает. Это позволит быстрее реагировать на заявления и сообщения жителей и улучшит коммуникацию населения и полиции.

Убийство ребенка в Житомирской области

В Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства пятилетней девочки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Мать ребенка призналась правоохранителям: еще в августе прошлого года сожитель во время ссоры толкнул девочку. Та упала и потеряла сознание. Мужчина пытался спасти девочку но тщетно. Поэтому он решил скрыть преступление. Мужчина сжег тело девочки, а кости спрятал. Сейчас правоохранители собирают все свидетельства и доказательства по этому делу. Родителей ребенка задержали. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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