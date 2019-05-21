Внеочередное заседание Верховной Рады: Obozrevatel News

Внеочередное заседание Верховной Рады

Депутаты провели консультации с президентом о роспуске парламента. По словам представителей фракций, досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться 21 или 28 июля, в зависимости от даты публикации указа. По словам нардепов, гарант уже направил письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию, где попросил созвать внеочередное заседание парламента. На повестке дня должны утвердить изменения в избирательное законодательство. В ближайшие дни президент должен издать указ о роспуске парламента и досрочных выборах. У Зеленского говорят: для этого имеют юридическое основание - отсутствие коалиции с 2016 года.

Также на консультациях с главами фракций президент Украины, на выборах в Верховную Раду, предложил отменить мажоритарные округа и снизить проходной барьер до 3%. По словам депутатов, по инициативе фракций обсуждали и уточнения норм об императивном мандате: это ответственность депутата за свою деятельность перед избирателями и партией. И те, и другие имеют право отозвать избранника, если он не выполняет их воли.

Освобожденный председатель Конституционного суда Шевчук подал иск в суд

Освобожденный от должности судьи и главы Конституционного суда Станислав Шевчук оспаривает свое увольнение. Он уже подал документ в Окружной админсуд Киева. В ближайшие несколько дней суд примет решение: возбуждать дело или нет. Адвокат Шевчука Андрей Федур говорит – в суд обратились после инаугурации нового президента, чтобы не было никаких политических спекуляций. Юрист уверен, что Шевчука восстановят в должностях.

За Аллерова внесли залог

Экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова освободили из-под стражи. Информацию подтвердили в антикоррупционной прокуратуре. Накануне за него внесли залог в 4,8 миллиона гривень. Юрия Аллерова задержали детективы НАБУ 14 мая. Вместе с экс-командующим Нацгвардии арестовали гендиректора компании "Укрбуд" Олега Майбороду и частного предпринимателя, оценщицу Алису Гринчук. Их подозревают в незаконном завладении 81 миллиона гривень.

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