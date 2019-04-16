Россия изолирует свой интернет: Obozrevatel News

Россия изолирует свой интернет: Obozrevatel News74Читать материал на украинском
Европарламент собирает деньги для Нотр-Дама
В Европарламенте организовали сбор средств на восстановление Собора Парижской Богоматери, который вспыхнул вчера вечером. Внести свою долю в восстановление исторической достопримечательности депутатов призвал президент Европарламента Антонио Таяни. Его заявление прозвучало во время сессии в Страсбурге.
Россия изолирует свой интернет
Теперь со своим "интернетом". Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о так называемой "Суверенной Сети". В Госдуме уверены – этот документ обеспечит надежную работу российского сегмента интернета, на который, якобы, пытаются повлиять извне.
Новая встреча Трампа с Ким Чен Ыном
В Вашингтоне планируют третью встречу лидеров США и Северной Кореи. Об этом заявил государственный секретарь Америки Майк Помпео. По его словам, Госдеп хочет ускорить встречу, поэтому саммит может состояться в конце года, - заявил Майк Помпео.
Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.