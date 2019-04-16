Россия изолирует свой интернет: Obozrevatel News

Европарламент собирает деньги для Нотр-Дама

В Европарламенте организовали сбор средств на восстановление Собора Парижской Богоматери, который вспыхнул вчера вечером. Внести свою долю в восстановление исторической достопримечательности депутатов призвал президент Европарламента Антонио Таяни. Его заявление прозвучало во время сессии в Страсбурге.

Россия изолирует свой интернет

Теперь со своим "интернетом". Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о так называемой "Суверенной Сети". В Госдуме уверены – этот документ обеспечит надежную работу российского сегмента интернета, на который, якобы, пытаются повлиять извне.

Новая встреча Трампа с Ким Чен Ыном

В Вашингтоне планируют третью встречу лидеров США и Северной Кореи. Об этом заявил государственный секретарь Америки Майк Помпео. По его словам, Госдеп хочет ускорить встречу, поэтому саммит может состояться в конце года, - заявил Майк Помпео.

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