Продолжили отопительный сезон: Obozrevatel News

Продолжили отопительный сезон: Obozrevatel News198Читать материал на украинском
Продолжили отопительный сезон
В Ровно продлили отопительный сезон, который должны были прекратить сегодня. Об этом сообщили в горсовете. С такой инициативой выступило предприятие "Ривнетеплоенерго". Объяснили: хотят, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях. Причиной стала низкая температура воздуха.
Денисова встретилась с родственниками моряков
Родственники пленных украинских моряков попросили передать заключенным вещи и продукты. С ними в Москве встретилась Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она планирует посещать судебные заседании. 17 апреля в Лефортовский суде будут слушания по изменению меры пресечения задержанным.
Работа полиции перед выборами
В полицию уже поступило 779 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных со вторым туром выборов. Об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Украины - Иван Стойко. По его словам, нарушения зафиксировали в каждой области.
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