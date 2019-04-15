Продолжили отопительный сезон: Obozrevatel News

Продолжили отопительный сезон

В Ровно продлили отопительный сезон, который должны были прекратить сегодня. Об этом сообщили в горсовете. С такой инициативой выступило предприятие "Ривнетеплоенерго". Объяснили: хотят, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях. Причиной стала низкая температура воздуха.

Денисова встретилась с родственниками моряков

Родственники пленных украинских моряков попросили передать заключенным вещи и продукты. С ними в Москве встретилась Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она планирует посещать судебные заседании. 17 апреля в Лефортовский суде будут слушания по изменению меры пресечения задержанным.

Работа полиции перед выборами

В полицию уже поступило 779 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных со вторым туром выборов. Об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Украины - Иван Стойко. По его словам, нарушения зафиксировали в каждой области.

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