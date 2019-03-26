Полицейские пострадали от взрыва гранаты Obozrevatel News в 15:00 от 26.03.2019

Полицейские пострадали от взрыва гранаты

В Запорожской области в полицейских бросили боевую гранату. Два офицера получили контузию и осколочные ранения рук и ног. В Нацполиции говорят: правоохранители приехали на вызов, в котором сообщалось, что в городе Пологи заметили мужчину с гранатой. На приезд копов злоумышленник отреагировал мгновенно - просто швырнул в них снаряд. Несмотря на травмы - нападающего полицейские таки задержали.

Субсидия наличными пенсионерам

Пенсионный фонд завершил выплачивать субсидию наличными пенсионерам. Об этом написал в Фейсбуке вице-премьер-министр Владимир Кистион. По его словам, остальные субсидианты получат свою помощь через Укрпочту и Ощадбанк до конца недели.

Закон об обогащении и помощь ЕС

ЕС предлагает украинскому парламенту помочь с разработкой законопроектов о незаконном обогащении. Европа готова предоставить экспертов, говорит глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Посол надеется, что решение будет найдено своевременно и сотрудничество Украины с ЕС не пострадает.

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