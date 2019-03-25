Полиция перешла на усиленный режим службы: Obozrevatel News в 15:00 от 25.03.2019

Полиция перешла на усиленный режим службы

С сегодняшнего дня полиция переходит на усиленный режим службы. В МВД говорят: делают это за неделю до выборов и уже обеспечили охрану почти 200 избирательных участков. На каждый - пока по два человека. А уже 31 марта работать выйдут более 135 000 правоохранителей.

Протест шахтеров в Верховной Раде

В здании Верховной Рады шахтеры уже неделю требуют пересмотра размера индексации так называемых "регрессных" выплат. Речь идет о деньгах для людей, которые получили инвалидность во время работы. Шахтеры приехали из разных уголков Украины. Часть протестующих смогла войти в здание Верховной Рады.

В Украине почтили память Вячеслава Чорновила

В Украине почтили память украинского политика и диссидента Вячеслава Чорновила. Он погиб в аварии ровно двадцать лет назад, в 1999 году, за полгода до президентских выборов. На месте ДТП, это пятая километр трассы Борисполь – Золотоноша - собрались сегодня родственники и знакомые Чорновила.

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