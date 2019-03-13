В ''ЛНР'' ввели трудовую повинность: Obozrevatel News в 15:00 от 13.03.2019

В "ЛНР" ввели трудовую повинность

Рабство возвращается. На оккупированных территориях решили загонять людей на принудительные работы. Такое решение приняла фейковых власть так называемой "ЛНР". На каторгу решили отправлять граждан в возрасте от 18-ти до 60-ти лет. От принудительных работ можно отказаться, но при условии, что придется пойти воевать на стороне террористов.

Разведка США искать активы Путина

Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за пакет законов, направленных против правительства России и Владимира Путина. Один из документов осуждает российского лидера за сокрытие подробностей убийства оппозиционера Бориса Немцова и содержит призыв к новым санкциям. Другой законопроект - требует подготовить отчет для Конгресса об активах Путина.

Злоупотребления на ремонте дорог

На Харьковщине прокуратура начала расследование из-за некачественного ремонта дорог. В конце лета городской совет города Барвинково заплатила более 4 миллионов гривень частному предприятию за капитальный ремонт нескольких дорог. Ремонт якобы завершили в октябре, и сейчас выяснилось, что дороги снова в ужасном состоянии.

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