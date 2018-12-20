Трамп объявил победу над ИГИЛ – В Крыму может не хватить воды – Швейцария еще на год заморозила деньги Януковича – новости на ObozTV

Президент Дональд Трамп объявил о победе над "Исламским государством". США начали выводить свои войска из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорит - заявление Трампа не стоит расценивать как сигнал к распаду глобальной коалиции и завершения ее кампании в Сирии вообще.

Со следующего года оккупированный Крым может остаться без воды. Оккупационные власти говорит: больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, о чем неоднократно предупреждали.

Власти Швейцарии еще на год заморозили деньги беглого президента Виктора Януковича. Речь идет о 70 млн швейцарских франков на банковских счетах экс-президента и его соратников. В гривне - это почти два миллиарда.

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