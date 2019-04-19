ЦИК призвала не портить бюллетени: Obozrevatel News

ЦИК призвала не портить бюллетени

К украинцам обратилась председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Она призвала не портить бюллетени и не фотографировать их во время голосования. Напомнила: по результатам голосования 31-го марта почти четверть миллиона бюллетеней признаны недействительными. Председатель ЦИК также напомнила, что изготовление бюллетеней происходило за счет государственного бюджета.

Военные летчики вернулись в Украину

Задачи в условиях Арктики выполнено. В Украину из Гренландии вернулся экипаж военных летчиков. Они участвовали в совместной украинско-датской операции "Северный сокол". За месяц пилоты провели в полярном небе более сотни часов. В условиях экстремального холода совершили более сорока рейсов.

Заседание Совбеза ООН по Ливии

Совет безопасности ООН не смог согласовать текст резолюции относительно войны в Ливии. МИД этой страны обратилось к Организации Объединенных Наций с требованием отреагировать на боевые действия антиправительственных войск во главе с генералом Халифа Хафтаром. США не согласились с пунктом о призыве к сторонам - прекратить эскалацию напряжения. По мнению Вашингтона, провокатором насилия является так называемая Ливийская национальная армия, противостоящей правительству Ливии.

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