ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

ЦИК призвала не портить бюллетени: Obozrevatel News

125Читать материал на украинском

ЦИК призвала не портить бюллетени

К украинцам обратилась председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Она призвала не портить бюллетени и не фотографировать их во время голосования. Напомнила: по результатам голосования 31-го марта почти четверть миллиона бюллетеней признаны недействительными. Председатель ЦИК также напомнила, что изготовление бюллетеней происходило за счет государственного бюджета.

Военные летчики вернулись в Украину

Задачи в условиях Арктики выполнено. В Украину из Гренландии вернулся экипаж военных летчиков. Они участвовали в совместной украинско-датской операции "Северный сокол". За месяц пилоты провели в полярном небе более сотни часов. В условиях экстремального холода совершили более сорока рейсов.

Заседание Совбеза ООН по Ливии

Совет безопасности ООН не смог согласовать текст резолюции относительно войны в Ливии. МИД этой страны обратилось к Организации Объединенных Наций с требованием отреагировать на боевые действия антиправительственных войск во главе с генералом Халифа Хафтаром. США не согласились с пунктом о призыве к сторонам - прекратить эскалацию напряжения. По мнению Вашингтона, провокатором насилия является так называемая Ливийская национальная армия, противостоящей правительству Ливии.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.

Темы
Obozrevatel NewsЭфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости