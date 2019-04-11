В Украине задержали членов преступной организации: Obozrevatel News

Военным передали оборудование

США передали оборудование для украинских военных. Об этом рассказали в американском посольстве в Киеве. Оборудование передал полковник Сухопутных войск США Роберт Питерс. По его словам, оно поможет спасать жизни тех, кто пострадал от мин на Донбассе. В посольстве США говорят: непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизни украинцев.

Задержали членов преступной организации

32 человека только за одну масштабную операцию по Украине задержали правоохранители. Это участники преступной организации, которая продавала наркотики в 13 областях Украины. В Нацполиции говорят, только по предварительным подсчетам, ежемесячно те зарабатывали миллион гривень. В целом в схеме работали более 80 человек, большинство из Одесской, Николаевской и Черниговской области.

Взыскание алиментов в Украине

В министерстве юстиции Украины подсчитали сколько взыскали алиментов по новой программе, начала с августа прошлого года. По словам министра ведомства, сумма составляет: 5 млрд 8 млн гривень. Только за последние 3 месяца перечислили выплат более чем на миллиард гривень.

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