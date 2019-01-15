Столкновения под консульством РФ в Одессе – Государственную фискальную службу разделили – В Украине построят скоростную трассу – новости на ObozTV

Столкновения под консульством РФ в Одессе – Государственную фискальную службу разделили – В Украине построят скоростную трассу – новости на ObozTV162Читать материал на украинском
В Одессе подрались активисты и полиция. Там у российского консульства митингующие устроили акцию в поддержку украинских моряков. Полиция задержала двух участников акции.
Государственную фискальную службу – разделили. Соответствующий приказ подписал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Отныне вместо одной ДФС – будут отдельные Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.
В Украине построят скоростную трассу, которую назвали Go Highway. Она протянется от Балтики и до Черного моря.
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