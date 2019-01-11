Спасенный в Карпатах в реанимации – Родила в коме – Европа страдает от снегопадов – новости на ObozTV

Спасенный в Карпатах спортсмен в реанимации; врачи установили у мужчины переохлаждение организма, а также обморожения пальцев рук и нижних конечностей.

В американском городе Феникс, 29-летняя американка стала матерью находясь без сознания. В вегетативном состоянии женщина находилась 14 лет.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате сильных снегопадов в Европе. Красный - самый высокий - уровень опасности в Австрии и на юге Германии. Там из-за сложных погодных условий отменили чемпионат Европы по скелетону. От снегопадов пострадали также в Чехии, Словакии и Польши.

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