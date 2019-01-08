В Карпатах ищут туриста – Всемирный Банк изменит руководителя – Визит Ким Чен Ына в КНР – новости на ObozTV

В Карпатах продолжаются поиски туриста, заблудившегося в горах накануне. Всего в Рождественскую ночь в заснеженных Карпатах заблудились пять туристов. Двух нашли ночью. Впоследствии обнаружили тело еще одного мужчины.

Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил о том, что уходит со своего поста 1 февраля, после чего исполнять обязанности президента этого финансового института будет Кристалина Георгиева.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова приехал в Китай. Его пригласил его президент - Си Дзинпин. В Китай лидер КНДР прибыл с женой и - традиционно на бронепоезде.

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