За декабрь уничтожено полторы сотни террористов – В Николаеве без тепла десятки домов – Крым остался без электричества – новости на ObozTV

За останній місяць минулого року українські воїни знищили сім десятків бойовиків і сотню поранили. Ще 9 сепаратистів ліквідували себе самі: або через необережність, або самостійно вкоротили віку.

У Миколаєві без тепла залишилися понад 70 будинків. У місті напередодні сталася серйозна аварія на теплостанції. Повністю ліквідувати наслідки аварії обіцяють вже сьогодні.

В Криму через негоду залишилися без світла 19 населених пунктів. У підприємстві "Крименерго" кажуть, що станом на восьму ранку 6 тисяч квартир та будинків були без електрики.

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