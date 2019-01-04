За декабрь уничтожено полторы сотни террористов – В Николаеве без тепла десятки домов – Крым остался без электричества – новости на ObozTV

За декабрь уничтожено полторы сотни террористов – В Николаеве без тепла десятки домов – Крым остался без электричества – новости на ObozTV39Читать материал на украинском
За останній місяць минулого року українські воїни знищили сім десятків бойовиків і сотню поранили. Ще 9 сепаратистів ліквідували себе самі: або через необережність, або самостійно вкоротили віку.
У Миколаєві без тепла залишилися понад 70 будинків. У місті напередодні сталася серйозна аварія на теплостанції. Повністю ліквідувати наслідки аварії обіцяють вже сьогодні.
В Криму через негоду залишилися без світла 19 населених пунктів. У підприємстві "Крименерго" кажуть, що станом на восьму ранку 6 тисяч квартир та будинків були без електрики.
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