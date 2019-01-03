Взрывы на Тернопольщине – Новые правила оплаты за электроэнергию – Супрун развенчала миф об алкоголе – новости на ObozTV

Два взрыва прогремели на Тернопольщине. Первый произошел в самом облцентре; в многоэтажке взорвалась боевая граната. Один человек погиб, двое попали в больницу. Второй взрыв произошел в селе Колодиевка и снова граната. В больницу попали пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Среди них девушки и юноши.

В Украине, согласно реформе рынка электроэнергии, ликвидируют облэнерго. Отныне электричество потребителям будут поставлять две разные компании – оператор системы распределения и поставщик электроэнергии.

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун решила продолжить развенчивать мифы. На этот раз она взялась за алкоголь, который, как оказалось, не согреет от морозов.

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