США собираются вводить новые санкции против РФ – В Мексике расстреляли мэра после инаугурации – На Донбассе застрелился полицейский – новости на ObozTV

Уже через 2-3 месяца Украина от США получит оружие, а Россия – новые санкции. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал Экс-посол США в Украине, директор "Атлантического совета" Джон Хербст.

В Мексике застрелили новоназначенного мэра. Новый глава мексиканского города Тлахьяко – Алехандро Апарисио занимал свой пост около часа. Его расстреляли сразу после инаугурации.

На Донбассе на блокпосту застрелился полицейский. Тело 33-летнего старшего сержанта батальона патрульной полиции особого назначения "Миротворец" нашли накануне поздно вечером в городе Кременная.

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