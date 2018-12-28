В детском саду в Киеве ребенка ударил ток – Медицинская реформа в Украине – Монетизация субсидий в новом году – новости на ObozTV

Электроток ударил ребенка в одном из столичных детских садов на Подоле. Как сообщает на странице в Фейсбук сообщество "Киев Оперативный", пострадал пятилетний мальчик во время урока физкультуры.

Уже в следующем году на украинском ждут изменения в медицинской реформе. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун об этом написала в Фейсбуке.

С нового года в Украине начнется и монетизация субсидий. Деньги будут выдавать на руки. Ранее средства получали предприятия, которые предоставляли услуги.

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