Деньги от НАТО для Украины – Визит Курта Волкера в Киев – Уникальный Ситуационный центр в Днепре – новости на ObozTV

Страны-члены НАТО сделали дополнительные взносы в трастовые фонды, из которых финансируется помощь для Украины. Деньги дадут Норвегия - для программы профессионального развития. Чехия - на нужды логистики, Словакия на разминирование, а Германия на пособие по реабилитации военных.

В Киев приехал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он накануне уже встретился с министром обороны Степаном Полтораком и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Всевидящее око: в Днепре запустили Ситуационный центр с полтысячей видеокамер высокого разрешения по всему городу. Впоследствии видеоустройств станет еще больше. Они будут следить за всем, что происходит в городе: наблюдать за школами, парками и даже лифтами в зданиях.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.