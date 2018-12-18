Смерть львовского активиста – Взрыв в Херсоне – Тяжелобольной Клих обратился к правозащитникам – новости на ObozTV

На Львовщине умер бывший глава "Правого сектора" и активист Игорь Коцюруба; его нашли с перерезанным горлом.

В Херсоне взрыв бытового газа полностью уничтожил частный жилой дом. Инцидент произошел накануне вечером, на окраине города. Пострадавших двое.

Украинский политзаключенный Станислав Клих, который сидит в российской тюрьме, написал письмо правозащитникам. В нем он рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Российская активистка Мария Рябикова, которая поддерживает контакт с пленником, говорит, что у него есть подозрение на рак и, возможно, гангрена.

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