Взрыв в Фастове – США предлагают новую стратегию для ВМС Украины – ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit – новости на ObozTV

Природный газ взорвался в пятиэтажном доме на Киевщине. ЧП произошло в городе Фастов. По сообщению спасателей, обрушились три этажа. По данным правоохранителей, один человек пострадал.

США помогут Украине укрепить флот: в Вашингтоне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко встречается со своим американским коллегой Джоном Ричардсоном и другими представителями Минобороны США.

Соглашение о Brexit пересматривать не будут. В Брюсселе обнародовали выводы саммита лидеров 27 стран Европейского Союза. Специальное заседание Европейского Совета продолжалось до поздней ночи.

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