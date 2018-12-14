Взрыв в Фастове – США предлагают новую стратегию для ВМС Украины – ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit – новости на ObozTV

Взрыв в Фастове – США предлагают новую стратегию для ВМС Украины – ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit – новости на ObozTV408Читать материал на украинском
Природный газ взорвался в пятиэтажном доме на Киевщине. ЧП произошло в городе Фастов. По сообщению спасателей, обрушились три этажа. По данным правоохранителей, один человек пострадал.
США помогут Украине укрепить флот: в Вашингтоне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко встречается со своим американским коллегой Джоном Ричардсоном и другими представителями Минобороны США.
Соглашение о Brexit пересматривать не будут. В Брюсселе обнародовали выводы саммита лидеров 27 стран Европейского Союза. Специальное заседание Европейского Совета продолжалось до поздней ночи.
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