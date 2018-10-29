Версия авиакатастрофы в Индонезии - Украинский вопрос для США и ЕС - В Румынии произошло землетрясение - новости на ObozTV

Версия авиакатастрофы в Индонезии - Украинский вопрос для США и ЕС - В Румынии произошло землетрясение - новости на ObozTV56Читать материал на украинском
Украинцы отсутствуют в списке пассажиров индонезийского Боинга, который упал в море у острова Ява. Об этом заявили в МИД нашей страны. Самолет, на борту которого находились 189 человек, мог разбиться из-за технической проблемы.
США поддержали инициативу Брюсселя назначить представителя Европейского Союза по вопросам Крыма и Донбасса.
Эхо землетрясения, произошедшего в Румынии накануне ночью, слышали и в Одесской области. В соцсетях пишут, что больше колебания зафиксировали в самой Одессе, Белгород-Днестровском, Измаиле и Рени.
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