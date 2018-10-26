Мощное землетрясение в Греции - Умер актер Николай Караченцов - В Житомирской запретили российские фильмы - новости на ObozTV

Мощное землетрясение всколыхнуло Грецию. По предварительной информации три человека получили травмы. Трясти начало около двух ночи. Очаг толчков силой в 6 и 8 баллов был на острове Закинтос.

В Московской клинике умер актер театра и кино Николай Караченцов. Более года Караченцов боролся с раком легких на последней стадии, даже лечился в Израиле.

В Житомирской области запретили транслировать российские фильмы и выступления актеров страны-агрессора. Такое решение приняли местные депутаты областного совета. Ранее такое же решение приняли на Львовщине.

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