Вспышка кори на Буковине - последствия непогоды в Украине - в ЕС будет свой представитель по Украине - новости на ObozTV

Вспышка кори на Буковине: в школе села Рукшин заболели беременная учительница и почти 50 детей. Восемь детей сейчас в больнице в состоянии средней тяжести, говорят медики. Остальные лечатся дома.

Почти 150 сел и городков из девяти областей Украины остались без света из-за непогоды. Спасатели говорят, что больше всего обесточена Винницкая область. Далее - Львовская и Тернопольская области. Также непогода прошлась Ивано-Франковщине, Луганщине, Закарпатье, Донеччине и Волыни.

ЕС может создать должность представителя по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море.

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