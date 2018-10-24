Римский "бешеный эскалатор": пострадали украинцы - покушение на бизнесмена на Сумщине - из России в Украину везли труп - новости на ObozTV

Во время сбоя работы эскалатора в метро Рима пострадали четверо украинцев. В Департаменте консульской службы МИД Украины говорят - наших соотечественников доставили в больницу.

На Сумщине расстреляли автомобиль директора фирмы по охране нефтепродуктов. Денис Титаренко, сидел в авто в одном из частных секторов поселка Герасимовка, в тот момент, когда по машине неизвестный открыл огонь.

В Украину из России пытались завезти труп женщины, которую выдавали за живую. Пикантная ситуация произошла на пункте пропуска Гоптовка - Нехотеевка на Харьковщине. Тело из России везла родня.

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