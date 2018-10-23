В Киеве автокран вызвал масштабное ДТП - военная форма вне закона - взрыв на алкогольной фабрике в Мексике - новости на ObozTV

Масштабное ДТП в центре столицы. Повреждено почти два десятка автомобилей. Авария произошла на бульваре Леси Украинский возле одного из крупнейших бизнес центров.

В Украине хотят штрафовать почти три с половиной тысячи гривен за незаконное ношение военной формы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В Мексике взорвалась алкогольная фабрика. С места инцидента эвакуировали две тысячи человек. Пока известно о как минимум одного пострадавшего.

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