В Киеве автокран вызвал масштабное ДТП - военная форма вне закона - взрыв на алкогольной фабрике в Мексике - новости на ObozTV

В Киеве автокран вызвал масштабное ДТП - военная форма вне закона - взрыв на алкогольной фабрике в Мексике - новости на ObozTV128Читать материал на украинском
Масштабное ДТП в центре столицы. Повреждено почти два десятка автомобилей. Авария произошла на бульваре Леси Украинский возле одного из крупнейших бизнес центров.
В Украине хотят штрафовать почти три с половиной тысячи гривен за незаконное ношение военной формы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В Мексике взорвалась алкогольная фабрика. С места инцидента эвакуировали две тысячи человек. Пока известно о как минимум одного пострадавшего.
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