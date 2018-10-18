Минута молчания - стрельба в Виннице - годовщина трагедии в Харькове на Сумской - новости на ObozTV

В Верховной Раде минутой молчания почтили память погибших во время массового убийства в Керчи. Сегодня стало известно, что число погибших в результате трагедии увеличилось до 20-ти.

В Виннице на улице Космонавтов задержали мужчину, который устроил стрельбу по патрульным. Им оказался профессиональный грабитель - житель Хмельницкого.

Виновники трагической ДТП в Харькове на Сумской Елена Зайцева и Геннадий Дронов могут выйти из СИЗО под домашний арест.

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