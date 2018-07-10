МоваЯзык
Регистрация
МедОбозГлавная

Заявление Волкера об Украине, участие Илона Маска и украинцев в спасении детей в Тайланде – новости на ObozTV

119Читать новость на украинском

Во Львове пассажирский поезд сбил двух человек. "Украина имеет право отрывать огонь на своей территори" - спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Украинские дайверы присоединились к спасательной операции в Таиланде, где в затопленных пещерах оказались заблокированными дети. Количество погибших от ливней в Японии возросло до 140.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVObozrevatel News

Новости ObozTV

Все новости
Загрузка...