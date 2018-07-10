Заявление Волкера об Украине, участие Илона Маска и украинцев в спасении детей в Тайланде – новости на ObozTV

Во Львове пассажирский поезд сбил двух человек. "Украина имеет право отрывать огонь на своей территори" - спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Украинские дайверы присоединились к спасательной операции в Таиланде, где в затопленных пещерах оказались заблокированными дети. Количество погибших от ливней в Японии возросло до 140.

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