Взрыв на полигоне в Ровно, ID-карточки для депутатов – новости на ObozTV

Во время учений на Ровненском полигоне произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Украинский студент получил 500 000 грн за создание устройства для стабилизации электрического напряжения. Аналитический центр Heritage Foundation подготовил для Трампа памятку, в которой указано, что Россия - агрессор, а Украина - жертва. С 2019 года введет электронные ID-карты для депутатов.

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