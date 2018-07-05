Новые подробности ареста Сенцова, отравление детей в Киевской области – новости на ObozTV

В санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей. Наталья Поклонская причастна к аресту Олега Сенцова в 2014 году. На Ровенщине сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, которая скупало янтарь. Полиция будет отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на Еврономерах. Количество погибших из-за аварии с паромом у побережья Индонезии увеличилось до тридцати четырех.

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