Курьез с пьяным консулом РФ, дождь с осьминогами в Китае – новости на ObozTV

В Киеве в результате взрыва автомобиля пострадали четверо детей. Пьяном российскому консулу не позволили сесть за руль. Президент США Дональд Трамп считает Крым российским.У Китае прошел дождь с осьминогами, морскими звездами и креветками. На Гавайях из-за извержения вулкана начали находить кристаллы оливина. В Кувейте телеведущую уволили прямо во время эфира из-за ненадлежащего для Рамадана платья.

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