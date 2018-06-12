ЧП с баржей и катамараном на Волге, голый велопробег в Лондоне – новости на ObozTV

Украинский конгрессный комитет Америки анонсировал однодневную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита. В России на реке Волга баржа протаранила катамаран. В Лондоне состоялся ежегодный голый велопробег.

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