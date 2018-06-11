Отставка команды Данилюка, музей твитов Трампа – новости на ObozTV

Число раненых в результате взрыва гранаты в Сумах выросло до девяти человек. Вся команда экс-министра финансов Александра Данилюка пойдет в видставку. В российском кинотеатре "Кинотавр" призвали освободить украинского режиссера Сенцова. Укргидрометцентр предупредил о сильных дождях и грозах на западе Украины. В Калифорнии открыли музей записей Трампа в Twitter.

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