Запрет на трансляцию ЧМ-2018, визит Полторака в НАТО – новости на ObozTV

На Ивано-Франковщине автобус столкнулся с грузовиком: один погибший. ДСНС локализовала пожар в Чернобыльской зоне. Министр обороны Полторак встретится с генсеком НАТО Столтенбергом. Американский ПЕН-центр направил Путину письмо 48 писателей, журналистов и кинематографистов с требованием освободить Сенцова. В Украине запретили трансляцию ЧМ-2018 по футболу.

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