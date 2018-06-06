День журналиста в Украине, ДТП с украинцами в России – новости на ObozTV

В России микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В Харьковской области нашли мертвым местного активиста Николая Бычко. Российские спецслужбы возобновили обыски в Крыму. В Киеве перекроют Шулявский мост для реконструкции. В Украине отмечается День журналиста.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.