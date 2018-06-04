Отставка Гройсмана, освобождение украинца в Луганской области – новости на ObozTV

Из тюрьмы на оккупированной территории Луганской области освободили украинца. Посольство Украины в Австрии призвало Вену поднять вопрос незаконно осужденного в России Олега Сенцова. РФ сократила количество авиарейсов в оккупированный Крым. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если ВРУ не примет законопроект об Антикоррупционном суде. Жители Одесской области перекрыли трассу, на которой недавно погибла 4-летняя девочка.

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