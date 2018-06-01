Всемирная акция #SaveOlegSentsov, ядерное разоружение КНДР – новости на ObozTV

В мире стартовала глобальная акция #SaveOlegSentsov. КПВВ на линии соприкосновения в Донбассе переходят на летний режим работы. Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к ядерному разоружению. В Латвии пожарные спасли самоубийцу.

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