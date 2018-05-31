Магнитные бури в Украине, изъятие активов "Газпрома" – новости на ObozTV

Мужчина, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, сам пришел в СБУ. В трех странах Европы начали изымать активы российского "Газпрома". В Киеве провели седьмой Национальный молитвенный завтрак. На Украине 1-2 июня надвигается мощная магнитная буря.

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