Лесной пожар на Херсонщине, встреча Порошенко и Штайнмаера– новости на Oboz TV

Порошенко проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В Киеве человек сорвалась с троллеи на трассе от арки Дружбы Народов до Труханова острова. На Херсонщине продолжается лесной пожар, вспыхнувший 28 мая. Из-за подтопления баз отдыха в Кирилловке спасатели эвакуировали 200 человек. Основатель Amazon Джефф Безос собирается отправить людей на Луну.

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