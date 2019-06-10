Белая Церковь без воды: Obozrevatel News

Белая Церковь без воды

Запаса воды в Белой Церкви хватит только на сутки, а в соседней Умани – на три. Об этом говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Людей обеспечивают водой – подвозят машинами. Напомню, в этих городах воду отключили на трое суток из-за загрязнения реки Рось. Ядовитые химикаты попали в воду в Винницкой области – там разбилась машина с крадеными гербицидами. Полиция установила, что водитель перевозил химическое вещество, похищенную из сельхозпредприятий Козятинского и Липовецкого районов. Правоохранители открыли сразу три уголовных производства. Наказание за такие преступления – от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Боевики сорвали разведения сил

Пророссийские боевики сорвали разведения сил у Станицы Луганской. Об этом сообщает командование Объединенных сил, передает пресс-центра штаба ООС в Facebook. В частности, начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Командование ООС подчеркивает, что подразделения Вооруженных сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Запрет есть на ходу

Еда на ходу отныне табу в японском городе Камакура неподалеку Токио. Местная власть пошла на такой шаг из-за того, что такие перекусы нарушают местные обычаи. А еще говорят: человек, который ест на ходу может травмировать прохожих острыми деревянными палочками, присущие японской кухни. Штрафовать за нарушение правил пока не будут. Туристам скорее советуют есть в специальных местах, а не запрещают.

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