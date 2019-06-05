Банк конфисковал золото: Obozrevatel News

Новые нормы строительства автотрасс

В Украине уменьшат ширину крайней левой полосы дорожного движения. Отныне она будет 3,5 метра вместо 3,75 метров. Эта норма будут применяться теперь при строительстве дорог в Украине. В Министерстве регионального развития и строительства говорят - это европейский опыт. Это, мол, удачная практика безопасности на дорогах не только Европы, но и многих стран мира. Водителей это заставляет быть более внимательными за рулем, а это уменьшит количество ДТП, говорят в правительстве. Кроме того, на дорогах высших категорий – первой и второй – расширят ширину остановочной полосы движения из двух с половиной метров до трех. Новые нормы заработают уже с 1 сентября.

Непогода на Тернопольщине

На Тернопольщине из-за ухудшения погодных условий затопило села в двух районах. Часть воды сегодня уже удалось откачать. По состоянию на утро подтопленными остаются 4 гектара сельскохозяйственных угодий, а также подвальные помещения трех жилых домов. В одном из районов вода разрушила земляной насыпи частного пруда. Обошлось без негативных последствий. Эксперты пока оценивают ущерб, нанесла непогода.

Банк конфисковал венесуэльское золото

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле. Это связано с тем, что страна не выплачивала платежи по кредиту, что взяла в 2016 году. По данным агентства Bloomberg, три года назад правительство Венесуэлы получил 750 млн долларов кредита от Deutsche Bank. Как залог оставили 20 тонн золота. Но перестал вносить регулярные платежи. Поэтому, банк решил прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был закончиться в 2021 году. Таким образом, 20 тонн золота теперь находятся под контроль Deutsche Bank. Комментировать ситуацию там пока отказываются. Не делают заявлений и в Центральном банке Венесуэлы.

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