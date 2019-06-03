Обыски в полицейских: Obozrevatel News

Обыски в полицейских

У правоохранителей Переяслав Хмельницкого, которые в нетрезвом из пистолета ранили 5-летнего мальчика в голову – во время обысков дома нашли патроны и магазин к пистолету Макарова, пневматическое и малокалиберной винтовки. Накануне им объявили о подозрении. Нарушителям обвиняют неосторожное тяжкое телесное повреждение. В качестве меры пресечения - для полицейских просить круглосуточный домашний арест, говорят в прокуратуре Киевской области. 31 мая они навеселе, решили пострелять из пистолета по металлическим банках в месте, где могли находиться люди. В результате полицейские попали в голову 5-летнего мальчика, который играл на детской площадке. Он сейчас в тяжелом состоянии. По словам бабушки малыша: пуля побила череп и застряла в мозге. Врачи не могут ее достать. Женщина предполагает - заряд из пистолета могут оставить в голове ребенка. Правоохранители свою вину признали, однако, из них ранил мальчика – не знают. Мол, были очень пьяны.

Увольнение заместителя главы СБУ

Президент Владимир Зеленский освободил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя СБУ. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Ранее Зеленский внес в Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД, Степана Полторака – с должности министра обороны и Василия Грицака – с должности председателя Службы безопасности.

У самолетов Boeing 737 Max обнаружили дефекты

Почти 150 дефектных деталей обнаружили в самолетах Boeing 737 Max. Речь идет о неправильно сделаных направляющих планках предкрылков. Анализ проводили Совместная комиссия Федерального авиационного управления США вместе с разработчиками судна. В заключении говорится, что такие некачественные детали могут быть установлены на более чем трех сотнях самолетов по всему миру. Элементы могут преждевременно выйти из строя или порыться трещинами, что приведет к повреждению самолета во время полета. Международным органам гражданской авиации уже сообщили о проблеме с деталями. Их должны заменить в кратчайшие сроки. Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли. А октябре 2018 Boeing этой же модели упал в Яванское море. Погибли 189 человек.

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