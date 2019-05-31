В Венгрии выберут меру пресечения украинском капитану теплохода: Obozrevatel News

В Венгрии выберут меру пресечения украинском капитану теплохода

В Венгрии выберут меру пресечения украинском капитану теплохода, протаранил экскурсионный лодку на реке Дунай. Об этом заявил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич. Венгерская полиция арестовала Украинский еще вчера.

Между тем в Будапешт прибывают родственники раненых и погибших южнокорейских туристов, а правительство Южной Кореи предоставляет венграм необходимую помощь, чтобы усилить спецоперацию. Сеул уже направил бригады спасателей и команду департамента кризисных ситуаций МИД. 29 мая на реке Дунай затонул круизный катер на борту которого находились более 30 туристов из Южной Кореи. Семь человек - погибли. Еще более двадцати - пропали без вести. Спасатели предполагают, что трагедию вызвала ливень и сильное течение Дуная.

Обвал шахты: заявление Минэнергоугля

Горняки, погибшие на шахте во Львовской области, не должны были находиться в той части шахты, где произошла трагедия. Именно так во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун. По его словам, предварительные выводы о причинах возникновения этой аварии уже есть, однако экспертная комиссия свой окончательный вывод еще не предоставила. Вероятно, обвалилась кровля. Напомним, несчастный случай произошел на шахте 29 мая. Погибли двое горняков.

Основная версия аварии вертолета

Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность. Об этом сообщили в военной прокуратуре. Сегодня утром бортовые самописцы вертолета отправили в столицу для расшифровки. По информации правоохранителей - в декабре 2018 года вертолет - проходил проверку. Напомню, в ночь на 30 мая на Ровенщине разбился военный вертолет Ми-8. Погибли четверо членов экипажа.

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