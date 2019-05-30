Новый референдум за независимость в Шотландии: Obozrevatel News

Новый референдум за независимость в Шотландии

Шотландия планирует новый референдум за независимость. Тамошнее правительство уже опубликовал соответствующий законопроект. Он может стать законом до конца года, поскольку большинство депутатов в шотландском парламенте его поддерживают. Напомню, на первом референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали - ПРОТИВ независимости от Великобритании. А вот в 2016 году 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. Парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанной британским правительством и Евросоюзом.

Поиски без вести пропавших

К двадцати одного человека возросло число пропавших без вести во время катастрофы на реке Дунай в Будапеште. Семь человек - погибли. Круизный катер, на борту которого находились более 30 туристов из Южной Кореи, затонул – -за того, что его зацепил другой катер, который проходил рядом. Трагедию вызвала ливень и сильное течение на Дунае - говорят спасатели. Они предполагают, что число жертв может возрасти. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Представитель туристической фирмы, которая организовала путешествие, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Правительство Южной Кореи предоставит венграм необходимую помощь, чтобы усилить спецоперацию на Дунае.

Экодома в Словакии

Экологически чистое так называемое "зеленое" жилье разработали в Братиславе. В Словакии назвали его "эко-капсулами". Это - дома на восемь квадратных метров. Они могут разместить два человека. Жилье генерирует собственное электричество. Транспортировать его можно в морском контейнере, на автомобильном прицепе или с помощью вертолета. Массовое производство такие дома запустят в ближайшее время.

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