Большая вода в Западной Украине: Obozrevatel News

Большая вода в Западной Украине

Чрезвычайники предупредили о повышении уровня воды на реках бассейна Припяти. Сегодня паводок может добраться Ровенской и Волынской областей. Об этом сообщили в ГСЧС. Также из берегов может выйти и Западный Буг. Примерно на метр. Однако, жителей Закарпатья спасатели успокоили. Говорят: такого паводка, как был на днях, уже не будет.

В Мексику - без виз

Украинцы смогут свободно летать в Мексику. Страны начали подготовку к введению безвизового режима. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Двусторонние консультации консулов Украины и Мексики произошли накануне. В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что безвизовый режим с Мексикой положительно повлияет на отношения между двумя странами.

Юбилей штаб-квартиры ООН в Вене

Под звуки оркестра в Вене отпраздновали 40-летие со дня открытия штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттер по этому случаю посетил столицу Австрии.

В своей речи он поблагодарил правительство страны за усилия в борьбе против глобального потепления – в частности, за то, что Австрия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Поднял Генсек ООН и тему безопасности. Говорит: международное сообщество должно сделать все, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

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