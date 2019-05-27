Отремонтированный пешеходный мост заработает через сутки: Obozrevatel News

Отремонтированный пешеходный мост заработает через сутки

В течение суток планируют восстановить защитную стекло-пленку на новом пешеходном мосту в Киеве. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, именно стекло - уцелело, а потому много времени для того, чтобы все исправить, не требуется. Виталий Кличко также обратился к киевлянам и гостям столицы с просьбой сразу сообщать в мэрию об актах вандализма в городе. После инцидента на новом мосту, кроме камер наблюдения, которые уже на нем имеются, установят и дополнительные. Их разместят снизу. Стеклянный мост в центральной части Киева открыли 25 мая - накануне Дня города. За день его испортили вандалы.

Досрочные выборы в Греции

Премьер-министр Греции Ципрас требовать проведения внеочередных общенациональных выборов. Причиной тому является поражение его партии СИРИЗА на выборах в Европарламент. Ципрас решил не ждать завершения каденции действующего парламента, должен сложить полномочия в октябре. В Афинах наиболее вероятной датой выборов считают 30 июня.

Новая машина по мешки с монетами

Шестьдесят шесть мешков денег за ... автомобиль. В Китае женщина расплатилась мелкими монетами за новенькую иномарку стоимостью 27 000 долларов. На автомобиль женщина собирала 10 лет. Денег монетами в автосалоне не отказались. Перечисляли их семнадцать работников три дня.

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