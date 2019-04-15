В Фастове застрелили предпринимателя: Obozrevatel News

В Фастове застрелили предпринимателя

В Фастове Киевской области неизвестные застрелили главу одного из фермерских хозяйств. Тело обнаружили на лестнице возле дома около полуночи. Об этом сообщают в полиции области. На нем было несколько ранений от пуль, Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза. В полиции открыли уголовное производство. Погибшему было 42 года.

На Николаевщине горела школа

Начальная школа горела в городе Очаков Николаевской области. Пожар вспыхнул сегодня утром в одном из кабинетов учебного заведения. На место сразу прибыли пожарные. Ликвидировать пожар удалось буквально за полчаса. Однако помещение едва не выгорело полностью. Что стало причиной пожара – пока выясняют. Однако предварительная версия – поджог.

Новые обвинения Ассанжу

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель Викиликс - Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего убежища, а также пытался использовать посольство как "центр шпионажа". Лидер Эквадора также пояснил, решение о выдворении Ассанжа из посольства принял после того, как получил письменные заверения британских правоохранителей о том, что они не отправят Асcанджа в место, где журналисту будет грозить смертная казнь.

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