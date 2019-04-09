Проверка на "детекторе лжи": Obozrevatel News

Проверка на "детекторе лжи": Obozrevatel News170Читать материал на украинском
Проверка на "детекторе лжи"
Руководство Укроборонпрома проверят на "детекторе лжи". Решение принял Кабинет министров, там решили доработать реформирования оборонного сектора. Отныне, на тех предприятиях, где собственность государства государства превышает 50% акций - будет повышен уровень прозрачности при выполнении государственных заказов.
Железнодорожное сообщение с Россией
Пассажиропоток между Россией и Украиной сократился более чем на 60% за пять лет. Такую статистику огласили в "Укрзализныци" на запрос УНН. Для сравнения, в 2014 году между странами передвигались более 2 миллионов пассажиров, в 2018 эта цифра составляла всего чуть более 700 000 человек.
Учителя бастуют
В Польше второй день подряд продолжается бессрочная забастовка учителей. Они приходят на работу в школу или дошкольное учреждение, но не работают. Протесты охватили почти половину школ по всей стране. Причина – правительство отказалось повышать зарплату педагогам. По словам аналитиков - протест такого масштаба является беспрецедентным для Польши и представляет реальную угрозу для рейтигну правящей партии "Право и справедливость". Если забастовка затянется, он повлияет на школьные экзамены и даже на результат избирательной кампании в Европарламент.
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